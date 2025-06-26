Продавцы обучающих курсов организовали преступные группы и занимались вымогательством

Сотрудники ГУБОПиК МВД пресекли преступную деятельность двух организованных групп. Их участники больше пяти лет вымогали деньги у граждан и юридических лиц, торговых объектов и автозаправочных станций в Гродненской, Могилевской и Минской областях.
Оперативники установили, что эти криминальные структуры не были связаны между собой. Незнакомые друг с другом минчане 37 и 42 лет, по сути, являлись учредителями шести фирм, специализирующихся на продаже обучающих курсов. Фиктивными руководителями они трудоустроили туда родственников и знакомых. В схему также вовлекли других лиц, распределив роли между ними.
Фигуранты под видом покупателей находили в магазинах нарушения правил торговли и угрожали внести соответствующие записи в книгу замечаний и предложений. Чтобы этого избежать, требовали от продавцов приобретать у них обучающие курсы. В настоящий момент известно, что ущерб превысил Br80 тыс.
При силовой поддержке бойцов СПБТ «Алмаз», отрядов спецназначения внутренних войск «Беркут» и «Рысь», а также ОМОНа УВД Миноблисполкома 11 подозреваемых задержаны.
Во время обысков на территории Гродно, Могилева, Минска и Минской области изъята различная валюта в эквиваленте свыше Br60 тыс., ювелирные изделия, гаджеты и оргтехника, почти два десятка банковских карт, служебная документация вышеуказанных ООО. Наложен арест на автомобили общей стоимостью более $50 тыс. Следователями возбуждены уголовные дела за вымогательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
В Следственном комитете раскрыли подробности расследования по Гродненской области. Согласно материалам уголовного дела, «контролеры» прошлись по магазинам ряда торговых сетей в Гродненской области. Установлены аналогичные факты и в других областях республики. «Защитниками прав потребителей» чаще становились те, кто уже имел опыт работы в торговле.
Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении шести учредителей и директоров возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 208 (вымогательство, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящий момент к троим фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Изучение личностей подозреваемых показало, что 42-летний житель Минска ранее привлекался к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки в крупном размере, его коллеги ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.
В ходе осуществления предварительного следствия проведены обыски по местам жительства подозреваемых, изъята документация, наложен арест на имущество фигурантов более чем на Br130 тыс., следователями допрошены подозреваемые, потерпевшие, свидетели. Установлено, что офисов у компаний не существовало, все общества с ограниченной ответственностью зарегистрированы либо по адресу, который не существует, либо в жилой квартире, хозяева которой ничего не знают о существовании обществ.
Расследование уголовного дела продолжается. Следователям предстоит выяснить все детали преступной схемы, изучить документы, в том числе финансовые, поступление денежных средств на счета обществ.