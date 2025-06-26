Продавцы обучающих курсов организовали преступные группы и занимались вымогательством

Оперативники установили, что эти криминальные структуры не были связаны между собой. Незнакомые друг с другом минчане 37 и 42 лет, по сути, являлись учредителями шести фирм, специализирующихся на продаже обучающих курсов. Фиктивными руководителями они трудоустроили туда родственников и знакомых. В схему также вовлекли других лиц, распределив роли между ними.