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Иностранец до смерти избил свою возлюбленную в Мурино

Возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вечером 24 июня 2025 года в 23:52 полиция Всеволожского района получила срочное сообщение о происшествии в Мурино, согласно которому 44-летнюю женщину, находящуюся без сознания и получившую травмы вследствие избиения в собственной квартире по адресу ул. Шоссе в Лаврики, дом 57, доставили в медицинское учреждение.

Согласно данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и установили личность предполагаемого преступника — задержанным оказался 45-летний гражданин Армении.

Позже в отдел полиции поступило уведомление из больницы о смерти потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый арестован в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ.