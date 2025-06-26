Иностранец до смерти избил свою возлюбленную в Мурино

Вечером 24 июня 2025 года в 23:52 полиция Всеволожского района получила срочное сообщение о происшествии в Мурино, согласно которому 44-летнюю женщину, находящуюся без сознания и получившую травмы вследствие избиения в собственной квартире по адресу ул. Шоссе в Лаврики, дом 57, доставили в медицинское учреждение.