Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области за сутки потушили 14 лесных пожаров

Огонь распространился на площади 356,88 гектара.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за сутки потушили 14 пожаров на площади 356,88 гектара. Шесть очагов пламени зафиксировали в Нижнеудинском районе, по два — в Тулунском и Заларинском, остальные в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Зиминском и Куйтунском районах. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.

— Пожары тушили 192 сотрудника лесопожарных формирований с помощью 19 единиц наземной техники и двух вертолета Ми-8, — уточнили в пресс-службе правительства.

Утром 26 июня в Приангарье еще действует 19 пожаров. Большинство лесов горит в Нижнеудинском районе. Четыре из них потушены. 10 очагов находятся в труднодоступной местности. Основной причиной огня стали грозы. В устранении пламени задействованы 267 спасателей и 13 единиц техники.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре устраняют последствия непогоды.