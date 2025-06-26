В Иркутской области за сутки потушили 14 лесных пожаров

В Иркутской области за сутки потушили 14 пожаров на площади 356,88 гектара. Шесть очагов пламени зафиксировали в Нижнеудинском районе, по два — в Тулунском и Заларинском, остальные в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Зиминском и Куйтунском районах. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.
— Пожары тушили 192 сотрудника лесопожарных формирований с помощью 19 единиц наземной техники и двух вертолета Ми-8, — уточнили в пресс-службе правительства.
Утром 26 июня в Приангарье еще действует 19 пожаров. Большинство лесов горит в Нижнеудинском районе. Четыре из них потушены. 10 очагов находятся в труднодоступной местности. Основной причиной огня стали грозы. В устранении пламени задействованы 267 спасателей и 13 единиц техники.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре устраняют последствия непогоды.