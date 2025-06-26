В Иркутской области за сутки потушили 14 лесных пожаров

В Иркутской области за сутки потушили 14 пожаров на площади 356,88 гектара. Шесть очагов пламени зафиксировали в Нижнеудинском районе, по два — в Тулунском и Заларинском, остальные в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Зиминском и Куйтунском районах. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.