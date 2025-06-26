МВД: житель Приморья выдал себя за бойца СВО и похитил с его счета ₽2 млн

Полицейские задержали двух жителей Приморского края, которые похитили со счета участника спецоперации на Украине около 2 миллионов рублей, причем один из них представился перед нотариусом этим военнослужащим. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Преступники подделали паспорт бойца и пришли к нотариусу, чтобы от имени военнослужащего оформить доверенность на передачу одному из них права пользования банковским счетом потерпевшего, и им это удалось, рассказала Волк. О незаконных действиях приморцев стало известно сотрудникам отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД РФ по региону.
«Подозреваемые не успели распорядиться чужими деньгами. В ходе обысков по местам их проживания изъяли 23 телефона, компьютерную технику, электронные носители информации, банковские карты, деньги, паспорт гражданина РФ с признаками подделки, 28 нотариальных доверенностей, оформленных на третьих лиц, и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение», — отметила официальный представитель МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве и подготовке к преступлению (ст. 30 и 159 УК РФ). Задержанные находятся под стражей, уточнила Волк.
Мошенники могут похищать деньги у участников СВО и связываясь лично с ними. Как сообщали в МВД, злоумышленники используют для вымогательства денег у военнослужащих соцсети, выдавая себя за помощников в поиске их пленных или раненых родственников и друзей.