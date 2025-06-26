На Урале задержали китайца, прилетевшего со 190 ботинками на правую ногу

«В ходе таможенного контроля в текстильных чемоданах пассажира, общим весом 61 килограмм, инспекторы обнаружили 190 полупар ботинок на правую ногу различных оттенков, материалов и размеров в ассортименте. Со слов гражданина, образцы обуви предназначены для последующей торговли на рынке Екатеринбурга», — говорится в сообщении.