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На Урале задержали китайца, прилетевшего со 190 ботинками на правую ногу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Гражданин Китая задержан в аэропорту Екатеринбурга при попытке ввести около 60 килограммов ботинок только на правую ногу, сообщает Уральское таможенное управление.

Источник: РИА Новости

«В ходе таможенного контроля в текстильных чемоданах пассажира, общим весом 61 килограмм, инспекторы обнаружили 190 полупар ботинок на правую ногу различных оттенков, материалов и размеров в ассортименте. Со слов гражданина, образцы обуви предназначены для последующей торговли на рынке Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование товаров по установленной форме. Обувь отправлена на товарную экспертизу, добавили в ведомстве.