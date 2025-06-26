В Тольятти задержали грабителя, укравшего алкоголь из магазина

В Тольятти полицейские задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в открытом хищении алкоголя из сетевого магазина. Он уже был ранее судим за имущественные преступления.
Инцидент произошёл в Автозаводском районе. Злоумышленник похитил товар, проигнорировав предупреждения продавцов, и скрылся. По описанию очевидцев и записям с камер видеонаблюдения полиция составила ориентировку. Подозреваемого заметили патрульные у жилого дома — он попытался скрыться, но был задержан.
Как сообщает региональный главк, мужчина признал вину, пояснив, что продал алкоголь случайному прохожему, а деньги потратил. В отношении него возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения — заключение под стражу.
Ранее в Самаре суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы за посредничество во взяточничестве на 450 тысяч рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.