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В Тольятти задержали грабителя, укравшего алкоголь из магазина

В Тольятти полицейские задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в открытом хищении алкоголя из сетевого магазина.

В Тольятти полицейские задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в открытом хищении алкоголя из сетевого магазина. Он уже был ранее судим за имущественные преступления.

Инцидент произошёл в Автозаводском районе. Злоумышленник похитил товар, проигнорировав предупреждения продавцов, и скрылся. По описанию очевидцев и записям с камер видеонаблюдения полиция составила ориентировку. Подозреваемого заметили патрульные у жилого дома — он попытался скрыться, но был задержан.

Как сообщает региональный главк, мужчина признал вину, пояснив, что продал алкоголь случайному прохожему, а деньги потратил. В отношении него возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения — заключение под стражу.

Ранее в Самаре суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы за посредничество во взяточничестве на 450 тысяч рублей.

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