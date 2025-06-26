Сотрудники ПсковГУ рассказали в суде, что отдавали часть зарплаты ректору Ильиной

8 апреля Наталью Ильину задержали по подозрению в хищении бюджетных средств. По словам преподавателей учреждения, ректор поднимала работникам заработную плату, но разницу оставляла себе, в результате махинаций за последние три года ее зарплата выросла более чем вдвое.