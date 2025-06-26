Сотрудники ПсковГУ рассказали в суде, что отдавали часть зарплаты ректору Ильиной

Ряд сотрудников Псковского государственного университета сообщили, что неоднократно передавали часть своей заработной платы Наталье Ильиной, занимавшей должность ректора. Это следует из документов суда, опубликованных в четверг, 26 июня.
В настоящее время Ильина проходит по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий.
Также отмечается, что в распоряжении следствия имеются аудиозаписи, на которых Наталья Ильина обсуждает дистанционную занятость лица, оформленного в вузе в должности доцента. Согласно информации кадровой службы, указанный сотрудник не проводил занятий и не появлялся на рабочем месте.
Свидетели подтвердили, что он находился на территории Казахстана и не осуществлял научной деятельности.
— Протоколы допросов свидетелей — сотрудников…, в соответствии с которыми они неоднократно передавали часть заработной платы Ильиной Н. А. и, учитывая ее обширные влиятельные связи, опасаются за себя, — цитирует документы РИА Новости.
8 апреля Наталью Ильину задержали по подозрению в хищении бюджетных средств. По словам преподавателей учреждения, ректор поднимала работникам заработную плату, но разницу оставляла себе, в результате махинаций за последние три года ее зарплата выросла более чем вдвое.
Согласно данным правоохранительных органов, большую часть времени Ильина проводила в так называемых командировках в Москве, где она купила две квартиры в престижном районе Тропарево-Никулино площадью около 58 квадратных метров и 50 квадратных метров соответственно.