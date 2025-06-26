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ФСБ задержала в Петербурге пособницу украинских террористов

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Санкт-Петербурге гражданку России, которая по поручению украинских кураторов собирала разведданные о местах проживания и автомобилях российских военнослужащих и их родственников.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Санкт-Петербурге гражданку России, которая по поручению украинских кураторов собирала разведданные о местах проживания и автомобилях российских военнослужащих и их родственников.

Эти сведения Киев намеревался использовать для организации террористических актов. В ходе обыска у подозреваемой изъяли мобильный телефон с перепиской в популярном мессенджере. Через него она координировала действия с украинскими координаторами и отчитывалась о выполнении заданий.

Следственным управлением УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (пособничество в совершении теракта).

ФСБ РФ вновь обращает внимание граждан на сохраняющуюся активность украинских спецслужб, которые продолжают поиск в интернете, социальных медиа и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсионных актов.

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