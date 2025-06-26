Полиция нашла челябинца, избившего ребенка на детской площадке

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, полиции удалось в короткие сроки отыскать мужчину, который мог совершить избиение ребёнка. Подозреваемым оказался имеющий на счету судимость челябинец 1983 года рождения.
Искать преступника начали после распространения в сети Интернет кадров с жестоким избиением ребёнка, а также заявления, поступившего от мамы пострадавшего. К поискам драчуна подключились профессионалы своего дела — опытные оперативники челябинского УМВД.
Вскоре подозреваемого задержали. Сейчас полицейскими специалистами устанавливаются обстоятельства происшествия, а также его первопричины.