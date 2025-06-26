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Полиция нашла челябинца, избившего ребенка на детской площадке

Не прошло и трёх дней после драки на детской площадке с подростком, как её зачинщика нашли правоохранительные органы.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, полиции удалось в короткие сроки отыскать мужчину, который мог совершить избиение ребёнка. Подозреваемым оказался имеющий на счету судимость челябинец 1983 года рождения.

Искать преступника начали после распространения в сети Интернет кадров с жестоким избиением ребёнка, а также заявления, поступившего от мамы пострадавшего. К поискам драчуна подключились профессионалы своего дела — опытные оперативники челябинского УМВД.

Вскоре подозреваемого задержали. Сейчас полицейскими специалистами устанавливаются обстоятельства происшествия, а также его первопричины.