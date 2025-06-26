В Туве пятерых человек будут судить за аферы с маткапиталом на 20 млн

В МВД по Республике Тыва заявили о предъявлении обвинений пятерым членам преступной группы, которые подозреваются в мошеннических действиях с использованием денег, выделяемых по программе материнского капитала.
Согласно информации, полученной в ходе следствия, в период с 2020 по 2023 год глава одного из кредитных потребительских кооперативов, расположенного в Кызыле, и четверо его коллег занимались поиском обладательниц сертификатов на материнский капитал, используя для этого онлайн-объявления. С каждой из этих женщин от имени кооператива заключались ложные соглашения о займах, якобы предназначенных для приобретения или строительства жилой недвижимости. Фактически, деньги перечислялись на банковские счета заемщиц, которые немедленно снимали эти средства и передавали их организаторам незаконной схемы.
Для сокрытия аферы оформлялись поддельные договоры купли-продажи объектов недвижимости, в основном находящихся в сельской местности и принадлежащих знакомым и родственникам членов преступной группы. После этого женщины обращались в Пенсионный фонд с заявлениями о погашении фиктивной задолженности по займу. Таким образом, преступники нелегально получали денежные средства, которые затем распределяли между собой.
По предварительным данным, за три года жертвами обмана стали 35 женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Общий ущерб, нанесенный Пенсионному фонду и гражданам, оценивается в более чем 20 миллионов рублей. Часть этой суммы, а именно 6,5 миллиона рублей, уже была возвращена. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 11 миллионов рублей.
Помимо прочего, в конце 2022 года участники группы зарегистрировали два фиктивных филиала кооператива, предоставив в налоговую инспекцию подложные документы с данными вымышленных лиц, включая дочь одной из соучастниц.
В связи с выявленными фактами возбуждено уголовное дело по 35 эпизодам мошенничества, а также по другим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. После утверждения обвинительного заключения материалы дела будут переданы на рассмотрение в суд.