В Туве пятерых человек будут судить за аферы с маткапиталом на 20 млн

Согласно информации, полученной в ходе следствия, в период с 2020 по 2023 год глава одного из кредитных потребительских кооперативов, расположенного в Кызыле, и четверо его коллег занимались поиском обладательниц сертификатов на материнский капитал, используя для этого онлайн-объявления. С каждой из этих женщин от имени кооператива заключались ложные соглашения о займах, якобы предназначенных для приобретения или строительства жилой недвижимости. Фактически, деньги перечислялись на банковские счета заемщиц, которые немедленно снимали эти средства и передавали их организаторам незаконной схемы.