Жителей Перми напугала массовая драка со звуками стрельбы на улице Пушкина

Жители Перми напугались при виде драки со звуками стрельбы на улице Пушкина.
Сообщения о происшествии были опубликованы около 21 часа вечера в пермских телеграм-каналах. На кадрах, снятых неподалёку от дома № 6 на улице Пушкина, было видно нескольких людей, преследующих мужчину. Неизвестные бегали за ним по тротуарам, пытаясь догнать. Авторы постов сообщали, что во время конфликта были слышны звуки стрельбы.
«Конфликт Пушкина, 6, сообщают, что слышали выстрелы», «Очень эмоционально себя ведут. Гоняли мужчину в белой майке и девушку. Девушка кричала и убежала в лес», — сообщали пермские каналы.
Позже были опубликованы новые ролики с места инцидента. На одном из них было видно, как несколько человек ногами и руками бьют мужчину, зажатого возле стены. В другом видео одного из участников ссоры на носилках несли в автомобиль скорой помощи.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГУ МВД по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что сообщение о конфликте поступило в отдел полиции около 20:30 часов вечера. На место выехали сотрудники МВД.
«Личности всех участников инцидента установлены. Граждане доставлены в отдел полиции, опрошены. Выяснилось, что конфликт между мужчинами произошёл на бытовой почве», — рассказали perm.aif.ru в краевой полиции.
В ГУ МВД также подтвердили, что один из участников драки госпитализирован. Сейчас проверка продолжается.