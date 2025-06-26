Российскому магнату вынесли приговор в Лондоне по иску бывшей жены

Бракоразводный процесс между супругами, прожившими вместе более 35 лет, начался после того, как Елена Крупеева узнала о второй семье мужа в России. Михаил Крупеев скрывал эту информацию около 20 лет. Супруги владели значительным имуществом, включая дом в Лондоне стоимостью 15 миллионов фунтов, а также резиденции в Португалии и Турции.