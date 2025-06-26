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Мизулина сообщила о задержании мужчин, нападавших на девушек в Москве по заданию «секс-коуча»

Мужчины, домогавшиеся до девушек в Москве по заданию «секс-коуча», были задержаны. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Мизулина заявила о новых случаях домогательств до девушек в России.

Мужчины, домогавшиеся до девушек в Москве по заданию «секс-коуча», были задержаны. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Почему я должна ходить и оглядываться? «: москвичи массово домогаются до девушек по заданию “секс-гуру”.

«По моей информации, ряд мужчин, которые нападали на девушек в Москве, были задержаны. Если их отправят за это хотя бы на 15 суток за решетку, уже хорошо», — написала Мизулина в своем telegram-канале.

В Симферополе зафиксированы аналогичные случаи, сообщила Мизулина. Она призвала пострадавших активно обращаться в правоохранительные органы, используя онлайн-сервисы в случае отказа в приеме заявлений.

Ранее сообщалось, что ряд жительниц Москвы обратились с жалобами на случаи домогательств со стороны незнакомцев на улице. По их словам, мужчины прикасались к ним, снимали происходящее на видео и предлагали пройти вместе в туалет. Отмечается, что данные действия осуществлялись по указанию так называемых инфокоучей. Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи Виталий Милонов охарактеризовал такое поведение как недопустимое и предложил направлять организаторов подобных «уроков» на принудительное лечение.

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