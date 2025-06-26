Мизулина сообщила о задержании мужчин, нападавших на девушек в Москве по заданию «секс-коуча»

Ранее сообщалось, что ряд жительниц Москвы обратились с жалобами на случаи домогательств со стороны незнакомцев на улице. По их словам, мужчины прикасались к ним, снимали происходящее на видео и предлагали пройти вместе в туалет. Отмечается, что данные действия осуществлялись по указанию так называемых инфокоучей. Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи Виталий Милонов охарактеризовал такое поведение как недопустимое и предложил направлять организаторов подобных «уроков» на принудительное лечение.