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Петербуржцам, сорвавшим с торца дома Знамя Победы, предъявили обвинение

Троим петербуржцам предъявили обвинение после уничтожения копии Знамени Победы. Обвинение выдвинули по статье 354 УК РФ — осквернение символа воинской славы России, сообщает СК РФ по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 22 июня три человека сорвали и уничтожили Знамя Победы, которое было установлено на доме по улице Танкиста Хрустицкого.

Все трое, один из которых несовершеннолетний, установлены и задержаны.

Как ранее писала «РГ», сотрудники уголовного розыска Кировского района Санкт-Петербурга провели обыск в квартире одного из злоумышленников. Полицейские обнаружили различные предметы, отражающие приверженность подростка к нацистской идеологии.

Решается вопрос о мере пресечения. Фигурантам грозит до трех лет лишения свободы.