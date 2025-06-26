Петербуржцам, сорвавшим с торца дома Знамя Победы, предъявили обвинение

По данным следствия, 22 июня три человека сорвали и уничтожили Знамя Победы, которое было установлено на доме по улице Танкиста Хрустицкого.
Все трое, один из которых несовершеннолетний, установлены и задержаны.
Как ранее писала «РГ», сотрудники уголовного розыска Кировского района Санкт-Петербурга провели обыск в квартире одного из злоумышленников. Полицейские обнаружили различные предметы, отражающие приверженность подростка к нацистской идеологии.
Решается вопрос о мере пресечения. Фигурантам грозит до трех лет лишения свободы.