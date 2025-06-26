В Иркутском районе мужчина стрелял из охотничьего оружия, пугав соседей

Житель Хомутово в ночные часты устроил стрельбу во дворе частного дома. Очевидцы вызвали полицию. Они установили, что соседи поругались из-за высокого уровня музыки. Женщина попросила мужчину сделать потише, на что тот резко отреагировал. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Вернувшись к себе домой, нарушитель несколько раз выстрелил из охолощенного пистолета-пулемёта Шпагина. Также в доме 50-летнего мужчины нашли восемь единиц нарезного и гладкоствольного охотничьего оружия, все конфисковали, — пояснили полицейские.
Также жителю грозит штраф до 50 тысяч рублей либо лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия от полутора до трех лет. Также на него составили административное дело по статье «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».