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Shot: Взрыв произошел в полицейском колледже в Ингушетии

Взрыв прогремел в полицейском колледже в Ингушетии. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

Взрыв прогремел в полицейском колледже в Ингушетии. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, взрывное устройство сработало около трех часов ночи на территории Северо-Кавказского колледжа полиции в Назрани.

Мощность хлопка оказалась незначительной: повреждены тротуар и рекламный баннер. Пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства попадания самодельного взрывного устройства на территорию колледжа устанавливаются, передает Telegram-канал.

Два человека погибли и семь пострадали при взрыве газа в квартире дома в городе Ивделе Свердловской области. Уточняется, что в результате взрыва обрушилось перекрытие между этажами, выбиты стекла и повреждена стена.

Также в доме в Серове Свердловской области произошел газовый взрыв. В результате инцидента пострадали четыре человека, 240 жителям дома пришлось эвакуироваться. В доме повреждены чердачное повреждение и квартира.