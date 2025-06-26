Shot: Взрыв произошел в полицейском колледже в Ингушетии

Взрыв прогремел в полицейском колледже в Ингушетии. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, взрывное устройство сработало около трех часов ночи на территории Северо-Кавказского колледжа полиции в Назрани.
Мощность хлопка оказалась незначительной: повреждены тротуар и рекламный баннер. Пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства попадания самодельного взрывного устройства на территорию колледжа устанавливаются, передает Telegram-канал.
Два человека погибли и семь пострадали при взрыве газа в квартире дома в городе Ивделе Свердловской области. Уточняется, что в результате взрыва обрушилось перекрытие между этажами, выбиты стекла и повреждена стена.
Также в доме в Серове Свердловской области произошел газовый взрыв. В результате инцидента пострадали четыре человека, 240 жителям дома пришлось эвакуироваться. В доме повреждены чердачное повреждение и квартира.