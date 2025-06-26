В Якутске вспыхнул крупный пожар. Видео

«Поступила информация о пожаре на овощной базе по ул. Труда в г. Якутске», — написало региональное МЧС в telegram-канале. На место происшествия были немедленно направлены силы и средства пожарной охраны. В операции по тушению пожара участвуют 45 человек и 10 единиц техники, работа ведется в условиях повышенного номера ранга пожара № 2.