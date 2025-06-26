В Якутске вспыхнул крупный пожар. Видео

МЧС работает над ликвидацией пожара в Якутии.
В Якутске Республики Саха на улице Труда вспыхнул пожар на территории овощной базы. По информации местных пожарно-спасательных служб, огонь охватил кровлю здания.
«Поступила информация о пожаре на овощной базе по ул. Труда в г. Якутске», — написало региональное МЧС в telegram-канале. На место происшествия были немедленно направлены силы и средства пожарной охраны. В операции по тушению пожара участвуют 45 человек и 10 единиц техники, работа ведется в условиях повышенного номера ранга пожара № 2.
По предварительным данным, огонь распространился по всей площади кровли строения. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются. На месте продолжают работать спасатели, а также проводится расследование обстоятельств происшествия.