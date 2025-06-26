На Енисее восстановили плавучесть теплохода после аварии с разливом топлива

Инцидент произошел вечером 8 июня, когда теплоход, буксировавший две баржи, получил повреждения корпуса и рулевого управления, в результате чего его прибило к берегу. Топливный бак судна был поврежден, вызвав утечку около 30 тонн дизельного топлива. Позже, во время подготовки к подъему затонувшего судна, произошел повторный выброс нефтепродуктов в реку. В результате аварии никто не пострадал. Представители Росрыболовства проведут оценку ущерба, нанесенного водным биоресурсам и их среде обитания.