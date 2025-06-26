На Енисее восстановили плавучесть теплохода после аварии с разливом топлива

В Казачинском районе Красноярского края, где ранее потерпел крушение теплоход на Енисее, плавучесть судна была успешно восстановлена. В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия для транспортировки корабля в док для проведения ремонтных работ. Об этом сообщил глава района Юрий Озерских в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел вечером 8 июня, когда теплоход, буксировавший две баржи, получил повреждения корпуса и рулевого управления, в результате чего его прибило к берегу. Топливный бак судна был поврежден, вызвав утечку около 30 тонн дизельного топлива. Позже, во время подготовки к подъему затонувшего судна, произошел повторный выброс нефтепродуктов в реку. В результате аварии никто не пострадал. Представители Росрыболовства проведут оценку ущерба, нанесенного водным биоресурсам и их среде обитания.
«Главный результат вчерашнего дня — восстановление плавучести судна и подготовка его к транспортировке к месту ремонта. Теплоход находится на плаву с креном на левый борт, но речники уверены, что это не помешает его доставке в док. При проведении работ освободили от воды большую часть отсеков, устранили оставшиеся пробоины», — написал Озерских.
По словам главы района, рядом с поврежденным теплоходом постоянно находится усиленная группа спасателей. Во время откачки воды велась непрерывная обработка акватории с использованием сорбентов для предотвращения распространения нефтепродуктов.
На сегодня запланированы работы по разгрузке аварийного судна от ремонтных материалов и оборудования, а также подготовка к его транспортировке в зону ремонта. Кроме того, будет проводиться мониторинг водной поверхности реки Енисей и береговой линии для выявления наличия нефтепродуктов, добавил Озерских.