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Милиция задержала минчанина- «грибника» из-за свертка

Минчанин был задержан с опасными грибами.

Источник: Комсомольская правда

В Минске задержали «грибника» из-за свертка. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Так, милицией был задержан 21-летний горожанин, у которого при себе обнаружили и изъяли подозрительные свертки из изоленты. В них были грибы.

Судебная экспертиза наркотических средств, психотропов, их аналогов и прекурсоров показала, что изъятое вещество — особо опасный растительный психотроп растительного происхождения, который не используется в медицинских целях.

Употребление грибов приводит к галлюцинациям, потере чувства реальности, зрительным иллюзиям, изменению вкуса, усилению остроты слуха, эйфории, беспричинному смеху и другим изменениям и симптомам, напоминающим психоз. Влияя на организм человека, они вызывают мидриаз, брадикардию, гиперемию, прилив крови к лицу и рукам, миалгию, диспноэ, метгемоглобинемию, нарушение функции почек.

Правоохранители дадут правовую оценку действиям фигуранта.

А еще мы писали, что эпидемиолог предупредила белорусов об опасных ядовитых ягодах из леса: «Одни похожи на чернику, другие вызовут язвы на коже просто при соприкосновении».