Милиция задержала минчанина- «грибника» из-за свертка

В Минске задержали «грибника» из-за свертка. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
Так, милицией был задержан 21-летний горожанин, у которого при себе обнаружили и изъяли подозрительные свертки из изоленты. В них были грибы.
Судебная экспертиза наркотических средств, психотропов, их аналогов и прекурсоров показала, что изъятое вещество — особо опасный растительный психотроп растительного происхождения, который не используется в медицинских целях.
Употребление грибов приводит к галлюцинациям, потере чувства реальности, зрительным иллюзиям, изменению вкуса, усилению остроты слуха, эйфории, беспричинному смеху и другим изменениям и симптомам, напоминающим психоз. Влияя на организм человека, они вызывают мидриаз, брадикардию, гиперемию, прилив крови к лицу и рукам, миалгию, диспноэ, метгемоглобинемию, нарушение функции почек.
Правоохранители дадут правовую оценку действиям фигуранта.
А еще мы писали, что эпидемиолог предупредила белорусов об опасных ядовитых ягодах из леса: «Одни похожи на чернику, другие вызовут язвы на коже просто при соприкосновении».