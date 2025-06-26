Жители массово жалуются на перебои с интернетом в историческом центре Самары

Самарцы начали массово жаловаться на проблемы с мобильным интернетом. Самые сильные трудности с подключением — в историческом центре.
Как рассказал «МК в Самаре» наш читатель, при подъезде к музею Алабина он столкнулся с тем, что соединение резко прервалось.
«Подальше от центра еще ловила связь, а дальше уже начались перебои», — делится местный житель.
Горожане предполагают, что все связано с опасностью атак БПЛА.
Напомним, что угроза атаки беспилотников в Самарской области длилась 18 часов. Из-за этого в Курумоче произошел коллапс. Сотни пассажиров были вынуждены часами ждать свои рейсы.
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