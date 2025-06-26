Блогер Лесли за день до сексуального скандала подал документы на закрытие фирмы в России

Скандально известный инфоцыган Алекс Лесли, более известный как Александр Кириллов, обвиненный в склонении к изнасилованиям, скорее всего, прогнозировал возможные проблемы с силовыми структурами. Как стало известно «МК», буквально на днях коуч подал документы на закрытие своей фирмы.
Речь идет об ООО «Центр интеллектуальных систем прогнозирования», где Лесли являлся одним из соучредителей. Когда-то эта фирма была резидентом фонда «Сколково», но в 2019 году, после известного интим-скандала с участием Лесли и крупного олигарха, его контору лишили льготного статуса. Теперь же, предвидя возбуждение уголовного дела, Кириллов сам начал мероприятия по закрытию юридического лица, что свидетельствует о его нежелании возвращаться в Россию, где ему «светит» уголовное дело. По некоторым данным, он находится в Варшаве.
Интересно, что судебные приставы неожиданно быстро закрывали исполнительные производства в отношении Кириллова. Ранее, в 2022 году, на Лесли были заведены несколько дел за неуплату различных штрафов — в Москве и Алтайском крае. Но по истечении всего 3−4 месяцев дела прекращались со стандартной формулировкой «не обнаружен», хотя обычный срок розыска по исполнительным производствам — три года.