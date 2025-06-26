Блогер Лесли за день до сексуального скандала подал документы на закрытие фирмы в России

Речь идет об ООО «Центр интеллектуальных систем прогнозирования», где Лесли являлся одним из соучредителей. Когда-то эта фирма была резидентом фонда «Сколково», но в 2019 году, после известного интим-скандала с участием Лесли и крупного олигарха, его контору лишили льготного статуса. Теперь же, предвидя возбуждение уголовного дела, Кириллов сам начал мероприятия по закрытию юридического лица, что свидетельствует о его нежелании возвращаться в Россию, где ему «светит» уголовное дело. По некоторым данным, он находится в Варшаве.