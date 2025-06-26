Baza: Военный из ДНР не может вернуться домой, чтобы ухаживать за своим ребенком

Военнослужащий из Донецка Евгений, потерявший жену, не может вернуться домой к своему 12-летнему сыну, несмотря на законное право на увольнение. Об этом в четверг, 26 июня, сообщила Baza.
По его словам, он был обманом отправлен на передовую. Евгений рассказал, что познакомился с женой Мариной в 2010 году в Донбассе, где у них родился сын. В 2018 году он вступил в народную милицию ДНР, а после 2022 года подписал контракт с Минобороны. После гибели старшего сына Марины от первого брака женщина пережила инсульт и скончалась в октябре 2024 года. Евгений сообщил, что, хотя по закону он имеет право уволиться для ухода за несовершеннолетним сыном, его командир под предлогом помощи отправил на передовую, где он получил ранение.
По словам бойца, его сын, находящийся под опекой родственников, испытывает сильный стресс. Родные Евгения и адвокат Виктор Круть подали иск в суд, первое заседание которого назначено на 4 июля, однако военная прокуратура не реагирует на их жалобы, передает Telegram-канал.
Кроме того, семья участника спецоперации из Талицкого района Свердловской области долгое время не могла получить страховые выплаты после его смерти от тяжелого заболевания на фронте.