Baza: Военный из ДНР не может вернуться домой, чтобы ухаживать за своим ребенком

По его словам, он был обманом отправлен на передовую. Евгений рассказал, что познакомился с женой Мариной в 2010 году в Донбассе, где у них родился сын. В 2018 году он вступил в народную милицию ДНР, а после 2022 года подписал контракт с Минобороны. После гибели старшего сына Марины от первого брака женщина пережила инсульт и скончалась в октябре 2024 года. Евгений сообщил, что, хотя по закону он имеет право уволиться для ухода за несовершеннолетним сыном, его командир под предлогом помощи отправил на передовую, где он получил ранение.