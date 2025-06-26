Девять человек пострадали в результате взрыва и пожара на севере Казахстана

«В 16:17 в дежурную часть отдела полиции Тайыншинского района поступило сообщение о возгорании на территории одного из предприятий. По предварительным данным, произошло воспламенение и взрыв двух накопителей предприятия с последующим возгоранием газовоза марки Volvo. На месте происшествия оперативно работали пожарные подразделения, сотрудники полиции и представители экстренных служб», — сообщили в полиции.