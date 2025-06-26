Девять человек пострадали в результате взрыва и пожара на севере Казахстана

АСТАНА, 26 июн — Sputnik. В Северо-Казахстанской области произошел взрыв на одном из предприятий Тайыншинского района.
Кадры последовавшего за взрывом пожара распространились в социальных сетях. Сегодня департамент полиции региона прокомментировал ЧП. Как следует из сообщения, взрыв произошел 25 июня.
«В 16:17 в дежурную часть отдела полиции Тайыншинского района поступило сообщение о возгорании на территории одного из предприятий. По предварительным данным, произошло воспламенение и взрыв двух накопителей предприятия с последующим возгоранием газовоза марки Volvo. На месте происшествия оперативно работали пожарные подразделения, сотрудники полиции и представители экстренных служб», — сообщили в полиции.
В результате происшествия пострадали девять человек, из них восемь госпитализированы. Полиция собрала материалы по данному ЧП и передала в отдел по чрезвычайным ситуациям Тайыншинского района, отметили в департаменте.
Как сообщили позже в ДЧС региона, пожар полностью ликвидировали.
«В результате происшествия 8 человек получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в областную больницу города Кокшетау. Один человек после осмотра врачами был отпущен домой. Благодаря оперативным, слаженным и профессиональным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован в 20.57 час. на площади 50 кв.м», — сообщили в МЧС.
В результате происшествия пострадали девять человек, из них восемь госпитализированы. Полиция собрала материалы по данному ЧП и передала в отдел по чрезвычайным ситуациям Тайыншинского района, отметили в департаменте.