Омский облсуд не стал изменять наказание убийце женщине-таксистки

Омский областной суд оставил в силе приговор Советского районного суда, вынесенный 31-летнему омичу. Ранее его признали виновным в убийстве 39-летней омички, водителя такси.
О резонансном уголовном деле «КП Омск» писала в апреле нынешнего года. Убийца и жертва были знакомы — в прошлом женщина была супругой брата осужденного. В июне прошлого года в доме погибшей по улице Молодежная между ними произошла ссора. Мужчина в это время был под воздействием наркотических средств. Он задушил женщину, забрал из дома золотые украшения, погрузил тело погибшей в ее же автомобиль и вывез в лес в Муромцевском районе.
Заявление о безвестном исчезновении матери написал 19-летний сын погибшей.
Через несколько дней преступника задержали в ломбарде, где он пытался сбыть золотые украшения. Нашли полицейские и машину — на обратном пути злодей не справился с управлением и свалился в кювет.
Расследованием занялся СУ СКР по Омской области, на допросах подозреваемый во всем сознался и показал, куда спрятал тело.
Приговором Советского районного суда он был признан виновным по трем статьям УК РФ: кража, убийство и угон. Приговор — 12 лет лишения свободы. Также суд обязал подсудимого выплатить сыну погибшей 2,5 млн рублей в качестве возмещения морального и материального вреда.
Как сообщили в пресс-службе Омского областного суда, именно эту часть приговора в первую очередь и пытался обжаловать подсудимый. Апелляция оставила первоначальное решение суда без изменений.