Омский облсуд не стал изменять наказание убийце женщине-таксистки

О резонансном уголовном деле «КП Омск» писала в апреле нынешнего года. Убийца и жертва были знакомы — в прошлом женщина была супругой брата осужденного. В июне прошлого года в доме погибшей по улице Молодежная между ними произошла ссора. Мужчина в это время был под воздействием наркотических средств. Он задушил женщину, забрал из дома золотые украшения, погрузил тело погибшей в ее же автомобиль и вывез в лес в Муромцевском районе.