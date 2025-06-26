Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова объяснила, откуда в небе над Нью-Йорком появился «загадочный» самолет из России

Полет самолета Ил-96 специального летного отряда (СЛО) «Россия» из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, вызвавший обсуждения в СМИ, является плановым вывозным рейсом для ротации сотрудников дипмиссии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что Ил-96 «России» просто отвозил сотрудников.

Полет самолета Ил-96 специального летного отряда (СЛО) «Россия» из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, вызвавший обсуждения в СМИ, является плановым вывозным рейсом для ротации сотрудников дипмиссии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году. Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки», — пояснила Захарова в интервью ТАСС.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о «загадочном» полете борта СЛО «Россия» в Нью-Йорк. Уточнялось, что самолет Ил-96−300 вылетел из Пулково в 11:32 по московскому времени по направлению в Нью-Йорк и приземлился в пункте назначения в районе 22:27 по Москве.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше