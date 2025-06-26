Захарова объяснила, откуда в небе над Нью-Йорком появился «загадочный» самолет из России

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о «загадочном» полете борта СЛО «Россия» в Нью-Йорк. Уточнялось, что самолет Ил-96−300 вылетел из Пулково в 11:32 по московскому времени по направлению в Нью-Йорк и приземлился в пункте назначения в районе 22:27 по Москве.