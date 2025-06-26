Захарова объяснила, откуда в небе над Нью-Йорком появился «загадочный» самолет из России

Захарова заявила, что Ил-96 «России» просто отвозил сотрудников.
Полет самолета Ил-96 специального летного отряда (СЛО) «Россия» из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, вызвавший обсуждения в СМИ, является плановым вывозным рейсом для ротации сотрудников дипмиссии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году. Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки», — пояснила Захарова в интервью ТАСС.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о «загадочном» полете борта СЛО «Россия» в Нью-Йорк. Уточнялось, что самолет Ил-96−300 вылетел из Пулково в 11:32 по московскому времени по направлению в Нью-Йорк и приземлился в пункте назначения в районе 22:27 по Москве.