ДТП под Ачинском: один погибший и четверо пострадавших

Информацию о происшествии подтвердили в краевом МВД.
Вечером 25 июня, на 11-м километре трассы «Ачинск — Слабцовка», произошла серьезная дорожная авария, в результате которой один человек погиб, а четверо получили травмы.
По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Хендай Санта Фе» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Нива», за рулем которого находился 46-летний мужчина.
В салоне «Нивы» также находилась 66-летняя пассажирка, которая, к сожалению, скончалась до прибытия скорой помощи. Водитель и два пассажира «Нивы», а также водитель «Хендай» были госпитализированы.
Ранее рассказывали, что два человека пострадали в ДТП с автобусом и такси в Красноярске.