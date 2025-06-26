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В Челябинской области женщина выплачивает 2 млн рублей несуществующих долгов

Жительница Коркино вынуждена оплачивать чужую квартиру и займы, которых не брала.

Источник: Комсомольская правда

В Коркино женщина уже несколько лет пытается отбиться от несуществующих долгов. Через суд ее обязали выплатить 2 млн рублей. Теперь каждый месяц из пенсии горожанки вычитают по 20 тыс. рублей.

Долги — просроченная плата за аренду квартиры в Новороссийске (никакой квартиры женщина не снимала) и три займа, якобы полученных в Сочи, Темрюке и Белебее. Мистических тонов истории добавляет то, что все займы выдавала одна и та же женщина. Но жительница Коркино с этой женщиной не знакома, и ни в одном из трех городов не бывала.

Попытки решить проблему через суд ничего не дали. Как рассказали в региональном отделении «Народного фронта», один из «долгов» женщина уже погасила. А после обращения активистов, в Белебее приостановили списание денег со счета пенсионерки и возбудили уголовное дело о мошенничестве. Теперь в ОНФ обратились в Генпрокуратуру: просят провести проверки и вернуть пенсионерке напрасно отобранные у нее деньги.