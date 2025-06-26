В Челябинской области женщина выплачивает 2 млн рублей несуществующих долгов

Долги — просроченная плата за аренду квартиры в Новороссийске (никакой квартиры женщина не снимала) и три займа, якобы полученных в Сочи, Темрюке и Белебее. Мистических тонов истории добавляет то, что все займы выдавала одна и та же женщина. Но жительница Коркино с этой женщиной не знакома, и ни в одном из трех городов не бывала.