В Омской области ввели карантин из-за случаев бешенства

Случай бешенства был зарегистрирован в пределах населённого пункта, а зона карантина охватила территорию радиусом 800 метров от очага заболевания. Согласно распоряжению, на период действия ограничений запрещается доступ посторонних лиц, за исключением владельцев животных и обслуживающего персонала. Также запрещено лечить заражённых животных, вывозить или продавать восприимчивых особей, а также проводить любые мероприятия с их участием.