Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области ввели карантин из-за случаев бешенства

На официальном портале правовой информации размещено распоряжение губернатора Омской области о введении карантина в деревне Чулино Горьковского района.

Источник: AP 2024

Меры приняты в связи с выявленными случаями бешенства у животных в одном из частных подворий на улице Зеленой.

Случай бешенства был зарегистрирован в пределах населённого пункта, а зона карантина охватила территорию радиусом 800 метров от очага заболевания. Согласно распоряжению, на период действия ограничений запрещается доступ посторонних лиц, за исключением владельцев животных и обслуживающего персонала. Также запрещено лечить заражённых животных, вывозить или продавать восприимчивых особей, а также проводить любые мероприятия с их участием.

Также документом вводится запрет на отстрел диких животных, подверженных бешенству, а также на транспортировку добытых особей в зоопарки и другие учреждения.

Режим карантина в населённом пункте продлится до 23 августа.