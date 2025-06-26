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Суд оставил без изменений приговор омичу, который задушил таксистку

Мужчина признал вину в полном объёме.

Источник: Om1 Омск

Омский областной суд рассмотрел апелляционное дело в отношении 31-летнего Максима Черкасова, обвиняемого в убийстве, краже и угоне. Суд подтвердил приговор, вынесенный Советским районным судом Омска.

Согласно материалам дела, утром 30 июня 2024 года Черкасов, находясь в доме на улице Молодёжной в Омске, после ссоры с 39-летней знакомой, задушил её и украл золотые украшения. Чтобы скрыть следы преступления, он поместил тело в багажник автомобиля потерпевшей (она работала таксистом) и вывез в Муромцевский район Омской области, где спрятал его в лесу. На обратном пути, попав в ДТП, он бросил машину в кювете и скрылся.

Черкасов признал свою вину в полном объёме. Судом его признали виновным в убийстве, краже и угоне, назначив наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Апелляционный суд Омской области оставил приговор без изменений.