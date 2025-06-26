Суд оставил без изменений приговор омичу, который задушил таксистку

Согласно материалам дела, утром 30 июня 2024 года Черкасов, находясь в доме на улице Молодёжной в Омске, после ссоры с 39-летней знакомой, задушил её и украл золотые украшения. Чтобы скрыть следы преступления, он поместил тело в багажник автомобиля потерпевшей (она работала таксистом) и вывез в Муромцевский район Омской области, где спрятал его в лесу. На обратном пути, попав в ДТП, он бросил машину в кювете и скрылся.