Суд оставил без изменений приговор омичу, который задушил таксистку

Омский областной суд рассмотрел апелляционное дело в отношении 31-летнего Максима Черкасова, обвиняемого в убийстве, краже и угоне. Суд подтвердил приговор, вынесенный Советским районным судом Омска.
Согласно материалам дела, утром 30 июня 2024 года Черкасов, находясь в доме на улице Молодёжной в Омске, после ссоры с 39-летней знакомой, задушил её и украл золотые украшения. Чтобы скрыть следы преступления, он поместил тело в багажник автомобиля потерпевшей (она работала таксистом) и вывез в Муромцевский район Омской области, где спрятал его в лесу. На обратном пути, попав в ДТП, он бросил машину в кювете и скрылся.
Черкасов признал свою вину в полном объёме. Судом его признали виновным в убийстве, краже и угоне, назначив наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Апелляционный суд Омской области оставил приговор без изменений.