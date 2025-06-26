Задержанная в Петербурге пособница Киева оказалась уроженкой Казахстана

Ранее ФСБ сообщила о задержании и аресте в Санкт-Петербурге гражданки России 1977 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб помогала выяснить, где живут и на каких автомобилях ездят российские военнослужащие, для подготовки против них терактов. Возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении теракта.