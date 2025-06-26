Задержанная в Петербурге пособница Киева оказалась уроженкой Казахстана

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Женщина, задержанная и арестованная в Петербурге за пособничество украинским спецслужбам, оказалась уроженкой Казахстана, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Ранее ФСБ сообщила о задержании и аресте в Санкт-Петербурге гражданки России 1977 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб помогала выяснить, где живут и на каких автомобилях ездят российские военнослужащие, для подготовки против них терактов. Возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении теракта.
Как уточняет пресс-служба судов, постановление об аресте сроком до 17 августа вынесено Красногвардейским райсудом в отношении уроженки Казахстана, которая, по данным следствия, «оказывала пособничество в совершении террористического акта в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений, в отношении высокопоставленного военнослужащего».
«Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженки Казахстана Ярославы Чумаковой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 205.1 УК РФ (пособничество в совершении тракта — ред.)», — говорится в сообщении.
Как отмечается, женщину задержали 19 июня, обвинение пока не предъявлялось. У суда подозреваемая просила домашний арест.