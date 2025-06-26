Владивосток и юг Приморья остались без света

Аварийное отключение линии электропередачи Приморская ГРЭС — Хехцир 2 произошло в 15:56 по местному времени (08:56 мск). Сработала системная автоматика ограничения нагрузки, сообщили в Минэнерго Приморья, добавив, что «причины инцидента устанавливаются».
По данным местного издания «Владивосток онлайн», отключение затронуло все пять административных районов Владивостока. РБК сообщает, что блэкаут затронул также Находку, Уссурийск, Артем.
Спустя полчаса минэнерго края сообщило, что электроснабжение было восстановлено у 85% отключенных потребителей. Полное восстановление подачи электроэнергии ожидается в ближайшее время, добавили в ведомстве.