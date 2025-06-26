Глава СКР ждет доклад о расследовании избиения деда водителем скорой в Самаре

Александр Бастрыкин теперь будет лично контролировать ход расследования уголовного дела, которое возбудили по факту избиения пожилого жителя Самары. Глава Следственного комитета РФ запросил доклад о начальника регионального управления ведомства.
На днях стало известно, что водитель кареты скорой помощи избил 80-летнего старика. Это случилось в одном из самарских дворов. Где именно произошел инцидент, не уточняется. Но следователи уже изучили видеозапись конфликта.
«Прибывший на вызов водитель скорой медицинской помощи причинил телесные повреждения 80-летнему мужчине, сидевшему около одного из подъездов жилого дома», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что пожилому мужчине потребовалась помощь медиков.
Об инциденте 24 июня сообщил телеграм-канал «Поток». Там появились видеозапись с камеры, установленной на подъезде дома. На кадрах к дедушке, который во время празднования Курбан-Байрам вышел на улицу подышать свежим воздухом подошли медики из скорой помощи. Видимо, кто-то из соседей подумал, что пожилому мужчине стало плохо и вызвал бригаду.
На вопрос медиков, он ли вызвал их, дедушка ответил: «Нет». Разговор продолжился. И, судя по всему, пожилой мужчина что-то не так расслышал и выругался. Сами медики никак не отреагировали, а вот водитель скорой вступил в конфликт с дедушкой. После чего, как видно на записи, повалил его. В результате 80-летний мужчина ударился головой.
После инцидента в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. За расследованием будет следить лично Александр Бастрыкин. Он запросил доклад у главы управления Следкома по Самарской обалсти Павла Олейника, уточнили в пресс-службе ведомства.
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