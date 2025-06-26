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Глава СКР ждет доклад о расследовании избиения деда водителем скорой в Самаре

Александр Бастрыкин теперь будет лично контролировать ход расследования уголовного дела, которое возбудили по факту избиения пожилого жителя Самары.

Александр Бастрыкин теперь будет лично контролировать ход расследования уголовного дела, которое возбудили по факту избиения пожилого жителя Самары. Глава Следственного комитета РФ запросил доклад о начальника регионального управления ведомства.

На днях стало известно, что водитель кареты скорой помощи избил 80-летнего старика. Это случилось в одном из самарских дворов. Где именно произошел инцидент, не уточняется. Но следователи уже изучили видеозапись конфликта.

«Прибывший на вызов водитель скорой медицинской помощи причинил телесные повреждения 80-летнему мужчине, сидевшему около одного из подъездов жилого дома», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что пожилому мужчине потребовалась помощь медиков.

Об инциденте 24 июня сообщил телеграм-канал «Поток». Там появились видеозапись с камеры, установленной на подъезде дома. На кадрах к дедушке, который во время празднования Курбан-Байрам вышел на улицу подышать свежим воздухом подошли медики из скорой помощи. Видимо, кто-то из соседей подумал, что пожилому мужчине стало плохо и вызвал бригаду.

На вопрос медиков, он ли вызвал их, дедушка ответил: «Нет». Разговор продолжился. И, судя по всему, пожилой мужчина что-то не так расслышал и выругался. Сами медики никак не отреагировали, а вот водитель скорой вступил в конфликт с дедушкой. После чего, как видно на записи, повалил его. В результате 80-летний мужчина ударился головой.

После инцидента в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. За расследованием будет следить лично Александр Бастрыкин. Он запросил доклад у главы управления Следкома по Самарской обалсти Павла Олейника, уточнили в пресс-службе ведомства.

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