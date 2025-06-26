Глава СКР ждет доклад о расследовании избиения деда водителем скорой в Самаре

На вопрос медиков, он ли вызвал их, дедушка ответил: «Нет». Разговор продолжился. И, судя по всему, пожилой мужчина что-то не так расслышал и выругался. Сами медики никак не отреагировали, а вот водитель скорой вступил в конфликт с дедушкой. После чего, как видно на записи, повалил его. В результате 80-летний мужчина ударился головой.