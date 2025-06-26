Экс-полицейский отозвал жалобу по делу о взятке от редактора URA.RU

«Судебный акт был обжалован Карповым и его защитником. Сегодня Свердловский областной суд должен был рассмотреть апелляционные жалобы. Однако в связи с тем, что жалобы были отозваны, апелляционное производство прекращено. Постановление суда первой инстанции вступило в законную силу, Карпов останется под домашним арестом до 4 августа», — рассказали в пресс-службе.