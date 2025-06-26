Экс-полицейский отозвал жалобу по делу о взятке от редактора URA.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Экс-начальник отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 Екатеринбурга Андрей Карпов, обвиняемый в получении взятки от редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова за предоставление оперативной сводки, отозвал свою жалобу на домашний арест, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В среду Свердловский облсуд оставил в СИЗО Аллаярова, в четверг инстанция должна была рассмотреть жалобу его дяди Карпова.
«Судебный акт был обжалован Карповым и его защитником. Сегодня Свердловский областной суд должен был рассмотреть апелляционные жалобы. Однако в связи с тем, что жалобы были отозваны, апелляционное производство прекращено. Постановление суда первой инстанции вступило в законную силу, Карпов останется под домашним арестом до 4 августа», — рассказали в пресс-службе.
Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы, сообщали РИА Новости в силовых структурах, из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей. По данным URA.RU, сейчас уже экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется редактор Аллаяров, является родным дядей журналиста.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 6 июня арестовал до 4 августа Аллаярова, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест, тоже до 4 августа.
Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказала РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть только «донос его дяди», также она заявляла, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает.