В Стерлитамаке предстанет перед судом начальник смены, обвиняемого в гибели рабочих при взрыве

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела против начальника смены «Стерлитамакского нефтехимического завода». Его обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности, повлекшем смерть двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью еще одного работника. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.