В Стерлитамаке предстанет перед судом начальник смены, обвиняемого в гибели рабочих при взрыве

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела против начальника смены «Стерлитамакского нефтехимического завода». Его обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности, повлекшем смерть двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью еще одного работника. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Трагедия случилась летом прошлого года — 19 августа. Согласно данным следствия, при подготовке к ремонту трубопровода обвиняемый грубо нарушил технику безопасности. Он не обеспечил должное стравливание давления и не провел необходимую продувку трубопровода инертным газом, что привело к разгерметизации и воспламенению газовоздушной смеси.
В результате взрыва погибли двое рабочих предприятия, еще один получил тяжелые травмы. От ударной волны пострадал 12-летний ребёнок, находившийся неподалеку. Материальный ущерб (включая повреждения гаражного комплекса) превысил 14 миллионов рублей.
Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.
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