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В Самаре двоих обвиняют в подпольном производстве жидкости для вейпов

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по делу двух местных жителей.

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по делу двух местных жителей. Их обвиняют в незаконном производстве и хранении никотиносодержащей продукции без маркировки, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По данным следствия, с марта 2022 года мужчины выпускали такую продукцию в арендованном промышленном помещении. В марте 2024 года полиция изъяла более 28 тысяч флаконов жидкости для вейпов на сумму свыше 23,6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Как сообщает ведомство, обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее мы сообщали, что в Тольятти полицейские задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в хищении алкоголя из магазина.

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