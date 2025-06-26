В Самаре двоих обвиняют в подпольном производстве жидкости для вейпов

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по делу двух местных жителей. Их обвиняют в незаконном производстве и хранении никотиносодержащей продукции без маркировки, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
По данным следствия, с марта 2022 года мужчины выпускали такую продукцию в арендованном промышленном помещении. В марте 2024 года полиция изъяла более 28 тысяч флаконов жидкости для вейпов на сумму свыше 23,6 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд. Как сообщает ведомство, обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
Ранее мы сообщали, что в Тольятти полицейские задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в хищении алкоголя из магазина.
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