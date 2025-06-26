В Тайшетском районе ввели карантин из-за жука-короеда

В лесах Тайшетского района установили карантинную фитосанитарную зону из-за распространения жука-короеда. Как сообщили КП-Иркутск в Россельхознадзоре по Иркутской области и Республике Бурятия, зона затронула 21 830 гектаров, из них 2084 гектаров поражены насекомым.