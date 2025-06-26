В Тайшетском районе ввели карантин из-за жука-короеда

В лесах Тайшетского района установили карантинную фитосанитарную зону из-за распространения жука-короеда. Как сообщили КП-Иркутск в Россельхознадзоре по Иркутской области и Республике Бурятия, зона затронула 21 830 гектаров, из них 2084 гектаров поражены насекомым.
— Уссурийский полиграф — опасный вид жуков-короедов. Он повреждает в основном пихту, реже ель и кедр. Полиграф относится к карантинным вредителям, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Площадь буферной зоны составляет 19 746 гектаров земли. Также специалисты утвердили план по сдерживанию и уничтожению уссурийского полиграфа в пределах зоны карантина. Надзорный орган будет следить за выполнением этого плана.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области за сутки потушили 14 лесных пожаров.