Южноуралец взял в заложники пассажирку поезда Краснодар-Москва

Жителя Челябинской области задержали и арестовали после того, как он взял в заложники пассажирку поезда Краснодар — Москва. Выяснилось, что он был ранее судим. Рецидивиста задержали в Воронежской области, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Южноуральца подозревают в незаконном лишении свободы с применением оружия и угрозе убийством. Предварительно установлено, что злоумышленник находился в вагоне поезда Краснодар — Москва. Сначала он распылил газовый баллончик, затем вынул нож и стал угрожать убийством одной из пассажирок.
«Силой удерживая женщину, он вышел на станции Россошь и потребовал, чтобы сотрудники полиции к составу не подходили, а ему дали возможность пересесть на другой поезд», — поделились подробностями в транспортной полиции.
Начальник отделения майор Константин Сибирко вступил с мужчиной в переговоры и убедил его выбросить оружие и сдаться.
Подозреваемого передали следователям. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 119 и 127 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.