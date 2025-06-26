Южноуралец взял в заложники пассажирку поезда Краснодар-Москва

Жителя Челябинской области задержали и арестовали после того, как он взял в заложники пассажирку поезда Краснодар — Москва. Выяснилось, что он был ранее судим. Рецидивиста задержали в Воронежской области, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.