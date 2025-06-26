Мошенники цинично обманули ветеранов челябинской журналистики

Юрий и его супруга — знаковые личности в мире журналистики Челябинской области. Он стоял у истоков телеканала «Восточный экспресс» в Челябинске и руководил телерадиоцентром, который не раз удостаивался наград всероссийских конкурсов. А Людмила Вишня проработала свыше 30 лет в газете «Вечерний Челябинск».
Супружескую пару злоумышленники обманывали на протяжении полугода. Все началось с января 2025 года, когда у Юрия Вишни оказался взломан личный кабинет на портале Госуслуги. Общение с жертвами мошенники вели от имени сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга. Причем они не стеснялись в используемых инструментах: в ход шли угрозы, обвинение в госизмене, психологическое давление. Так они добились того, что пожилые челябинцы беспрекословно выполняли все, что им говорили, а главное — никому не рассказывали о происходящем.
Сначала Юрий и Людмила переводили лжесиловикам деньги из своих накоплений. Мошенники решили пойти дальше и поставили другое условие — продать все имущество, что у них есть, а вырученные деньги отправить им. То, что пожилые люди стали жертвами обмана, выяснилось после вмешательства банковского работника. Эксперт службы безопасности одного из банков остановил операцию, которая показалась ему подозрительной.
Ветераны-журналисты написали заявление в правоохранительные органы. В Отделе МВД РФ по Сосновскому району расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Всего потерпевшие отдали почти три миллиона рублей, а также теперь у них нет дома и другого имущества. Мошенничество нанесло удар и по здоровью супругов.