Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники цинично обманули ветеранов челябинской журналистики

Неизвестные, прикрываясь силовиками, заставили заслуженных работников культуры Юрия и Людмилу Вишня отдать все деньги и продать имущество.

Источник: Reuters

Юрий и его супруга — знаковые личности в мире журналистики Челябинской области. Он стоял у истоков телеканала «Восточный экспресс» в Челябинске и руководил телерадиоцентром, который не раз удостаивался наград всероссийских конкурсов. А Людмила Вишня проработала свыше 30 лет в газете «Вечерний Челябинск».

Супружескую пару злоумышленники обманывали на протяжении полугода. Все началось с января 2025 года, когда у Юрия Вишни оказался взломан личный кабинет на портале Госуслуги. Общение с жертвами мошенники вели от имени сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга. Причем они не стеснялись в используемых инструментах: в ход шли угрозы, обвинение в госизмене, психологическое давление. Так они добились того, что пожилые челябинцы беспрекословно выполняли все, что им говорили, а главное — никому не рассказывали о происходящем.

Сначала Юрий и Людмила переводили лжесиловикам деньги из своих накоплений. Мошенники решили пойти дальше и поставили другое условие — продать все имущество, что у них есть, а вырученные деньги отправить им. То, что пожилые люди стали жертвами обмана, выяснилось после вмешательства банковского работника. Эксперт службы безопасности одного из банков остановил операцию, которая показалась ему подозрительной.

Ветераны-журналисты написали заявление в правоохранительные органы. В Отделе МВД РФ по Сосновскому району расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Всего потерпевшие отдали почти три миллиона рублей, а также теперь у них нет дома и другого имущества. Мошенничество нанесло удар и по здоровью супругов.