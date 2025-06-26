Мошенники цинично обманули ветеранов челябинской журналистики

Супружескую пару злоумышленники обманывали на протяжении полугода. Все началось с января 2025 года, когда у Юрия Вишни оказался взломан личный кабинет на портале Госуслуги. Общение с жертвами мошенники вели от имени сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга. Причем они не стеснялись в используемых инструментах: в ход шли угрозы, обвинение в госизмене, психологическое давление. Так они добились того, что пожилые челябинцы беспрекословно выполняли все, что им говорили, а главное — никому не рассказывали о происходящем.