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После падения дерева на ребенка в детском саду возбудили дело о халатности

Детей вывели гулять во время штормового предупреждения.

Источник: СУ СК России по Калининградской области

В Калининграде по факту травмирования воспитанника детского сада возбуждено уголовное дело о халатности.

В детском саду на территории Ленинградского района, несмотря на объявленное МЧС штормовое предупреждение с усилением ветра до 20 м/с, воспитатели вывели группу детей на прогулку. В результате, на 6-летнего дошкольника из-за резкого порыва ветра упал клен. С травмами ребенок был доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

Дело поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.