После падения дерева на ребенка в детском саду возбудили дело о халатности

В детском саду на территории Ленинградского района, несмотря на объявленное МЧС штормовое предупреждение с усилением ветра до 20 м/с, воспитатели вывели группу детей на прогулку. В результате, на 6-летнего дошкольника из-за резкого порыва ветра упал клен. С травмами ребенок был доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает.