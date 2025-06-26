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В Краснодаре на 9 лет осудили мужчину за убийство знакомого

В Краснодаре 9 лет колонии дали приезжему, зарезавшему друга в пьяной ссоре.

В Краснодаре на 9 лет осудили мужчину за убийство знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Суд установил, что 18 апреля 2024 года в одной из квартире на ул. Зиповской между 38-летний подсудимым из Читинской области и его оппонентом произошел конфликт во время распития алкогольных напитков. В состоянии опьянения обвиняемый ударил ножом в грудь мужчины. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений.

Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.