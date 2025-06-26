В Краснодаре задержали пособника телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили возможного пособника телефонных мошенников. Им оказался 33-летний приезжий из Республики Казахстан», — сообщили в региональном управлении МВД.
Известно, что мужчина занимался администрированием сим-боксов и ретрансляторов. С его помощью мошенники совершали массовые обзвоны.
Оперативники проверили арендованные квартиры в Краснодаре и Адыгее. Всего изъято 6 ретрансляторов, 10 сим-боксов и почти 900 сим-карт.
«В настоящее время продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к преступлению», — добавили в краевом управлении МВД.