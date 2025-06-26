Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре задержали пособника телефонных мошенников

900 сим-карт изъяли у пособника телефонных мошенников в Краснодаре.

Источник: ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Краснодаре задержали пособника телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили возможного пособника телефонных мошенников. Им оказался 33-летний приезжий из Республики Казахстан», — сообщили в региональном управлении МВД.

Известно, что мужчина занимался администрированием сим-боксов и ретрансляторов. С его помощью мошенники совершали массовые обзвоны.

Оперативники проверили арендованные квартиры в Краснодаре и Адыгее. Всего изъято 6 ретрансляторов, 10 сим-боксов и почти 900 сим-карт.

«В настоящее время продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к преступлению», — добавили в краевом управлении МВД.