В Башкирии сотрудники ГАИ задержали водителя с мешком конопли

Сотрудники Госавтоинспекции Ишимбайского района для проверки документов остановили 34-летнего водителя на «ВАЗ-2110». Во время беседы мужчина заметно нервничал и вёл себя подозрительно. Полицейские приняли решение провести досмотр его машины. В багажнике они нашли мешок с растительной массой и специфическим запахом.