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В Башкирии сотрудники ГАИ задержали водителя с мешком конопли

Растительную массу со специфическим запахом нашли в багажнике.

Сотрудники Госавтоинспекции Ишимбайского района для проверки документов остановили 34-летнего водителя на «ВАЗ-2110». Во время беседы мужчина заметно нервничал и вёл себя подозрительно. Полицейские приняли решение провести досмотр его машины. В багажнике они нашли мешок с растительной массой и специфическим запахом.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции изъяли растительную массу и направили на экспертизу, которая установила, что содержимым мешка является наркосодержащее растение — конопля. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».