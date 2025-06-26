ЧП в аэропорту Волгограда: в воздушной гавани проходят учения

26 июня 2025 года на территории международного аэропорта Волгограда стартовали масштабные антитеррористические учения, организованные в рамках реализации утвержденного плана мероприятий регионального оперативного штаба по обеспечению антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, мероприятия носят исключительно тренировочный характер и никак не связаны с реальными угрозами. Сотрудники ведомства призывают волгоградцев и гостей города сохранять спокойствие, не поддаваться паническим слухам и воздержаться от распространения недостоверной информации в социальных сетях и мессенджерах. Также жителей просят с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям в движении транспорта и пешеходов вблизи аэровокзального комплекса.
Как уточнили представители Волгоградского регионального оперштаба, учение проводится в тактико-специальном формате и направлено на отработку действий сил и средств всех задействованных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации террористического характера.