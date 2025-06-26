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Высокопоставленного полицейского осудили за присвоение

Бывшего начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Иркутской области и его подчинённого осудили за присвоение средств казённого учреждения.

Источник: Freepik

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Начальник и подчинённый фиктивно трудоустроили на должности контролёров контрольно-пропускного пункта отдела технической эксплуатации имущественного комплекса трёх человек. Устроенные не работали, а зарплату им начисляли. Также начальник не расторг трудовой договор с подчинённой, которая уволилась, и ей также начисляли зарплату. И остальные, положенные по закону, выплаты, которые перечислялись на банковские карты, находившиеся в распоряжении начальника. А деньги он потом снимал в банкоматах и тратил по своему усмотрению.

Ущерб составил более трёх миллионов рублей. Осуждённый в ходе следствия полностью признал вину и возместил ущерб. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовали на 600 тысяч.

Подчинённому, который находил начальству фиктивных сотрудников, дали три года условно и оштрафовали на 100 тысяч.