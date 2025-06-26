Высокопоставленного полицейского осудили за присвоение

Начальник и подчинённый фиктивно трудоустроили на должности контролёров контрольно-пропускного пункта отдела технической эксплуатации имущественного комплекса трёх человек. Устроенные не работали, а зарплату им начисляли. Также начальник не расторг трудовой договор с подчинённой, которая уволилась, и ей также начисляли зарплату. И остальные, положенные по закону, выплаты, которые перечислялись на банковские карты, находившиеся в распоряжении начальника. А деньги он потом снимал в банкоматах и тратил по своему усмотрению.