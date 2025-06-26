В Самаре назвали число погибших в ночном пожаре в Старом Аманаке ночью 26 июня

В Похвистневском районе самарского региона сгорел жилой дом. Подробности рассказали в Центре ЧС.
Как стало известно, в селе Старый Аманак ночью воспламенилось здание. Огонь распространился на площадь 80 кв.м.
Пожар прибыли тушить два пожарных расчета и добровольцы. По итогам происшествия погиб один человек.
Ранее в Промышленном районе Самары 32 человека эвакуировались из горящего дома. Тогда, к счастью, обошлось без жертв.
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