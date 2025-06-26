Иркутский стрелок лишился оружия после ночного конфликта с соседями.

Теперь несостоявшемуся «Рэмбо» грозит серьезное наказание — штраф до 50-ти тысяч рублей или лишение права на владение оружием сроком до трёх лет. Полиция напоминает, что использование оружия в населённых пунктах строго запрещено и карается по закону.