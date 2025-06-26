Иркутский стрелок лишился оружия после ночного конфликта с соседями.

В Хомутово полиция изъяла целый арсенал оружия у 50-летнего местного жителя, устроившего стрельбу во дворе из-за бытового конфликта. Инцидент произошёл поздно ночью, когда мужчина, разозлившись на замечание соседки о громкой музыке, произвёл несколько выстрелов из охолощенного пистолета-пулемёта Шпагина.
Прибывшие на вызов сотрудники полиции совместно с Росгвардией обнаружили в доме нарушителя восемь единиц огнестрельного оружия — как нарезного, так и гладкоствольного. Весь арсенал был немедленно изъят.
Теперь несостоявшемуся «Рэмбо» грозит серьезное наказание — штраф до 50-ти тысяч рублей или лишение права на владение оружием сроком до трёх лет. Полиция напоминает, что использование оружия в населённых пунктах строго запрещено и карается по закону.
Правоохранители проводят дополнительную проверку законности приобретения всего изъятого арсенала.