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Иркутский стрелок лишился оружия после ночного конфликта с соседями

Иркутский стрелок лишился оружия после ночного конфликта с соседями.

Источник: ТК Город

В Хомутово полиция изъяла целый арсенал оружия у 50-летнего местного жителя, устроившего стрельбу во дворе из-за бытового конфликта. Инцидент произошёл поздно ночью, когда мужчина, разозлившись на замечание соседки о громкой музыке, произвёл несколько выстрелов из охолощенного пистолета-пулемёта Шпагина.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции совместно с Росгвардией обнаружили в доме нарушителя восемь единиц огнестрельного оружия — как нарезного, так и гладкоствольного. Весь арсенал был немедленно изъят.

Теперь несостоявшемуся «Рэмбо» грозит серьезное наказание — штраф до 50-ти тысяч рублей или лишение права на владение оружием сроком до трёх лет. Полиция напоминает, что использование оружия в населённых пунктах строго запрещено и карается по закону.

Правоохранители проводят дополнительную проверку законности приобретения всего изъятого арсенала.