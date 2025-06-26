Жителей Башкирии осудили за организацию незаконной миграции

Кировский районный суд признал всех фигурантов виновными в организации незаконной миграции организованной группой и назначил наказания в виде лишения свободы условно на срок от 3 лет с испытательным сроком 2 года до 5 лет с испытательным сроком 4 года и штрафами от 50 до 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ.