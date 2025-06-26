Жителей Башкирии осудили за организацию незаконной миграции

Сотрудники УФСБ по Башкирии установили, что шестеро жителей республики с 2021 по 2023 годы оказывали миграционные услуги иностранцам. Преступники заключали с ними фиктивные трудовые договоры и предоставляли недостоверные сведения о них в миграционный орган. Этим они создавали видимость наличия у иностранцев законных оснований для пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории нашей страны.
Кроме того, участники преступной группы за деньги регистрировали фиктивные браки. На основании подготовленных преступниками подложных документов иностранцы получили разрешения на временное проживание в РФ без учета квоты.
Кировский районный суд признал всех фигурантов виновными в организации незаконной миграции организованной группой и назначил наказания в виде лишения свободы условно на срок от 3 лет с испытательным сроком 2 года до 5 лет с испытательным сроком 4 года и штрафами от 50 до 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ.