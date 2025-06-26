Прокуратура направила в облсуд дело об убийстве Паком многодетной волгоградки

— 22 октября 2024 года обвиняемый, управляя автомобилем BMW X7 напротив школы на ул. Большая, д. 17 в г. Волгограде, допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota RAV4 под управлением 40-летней женщины, в салоне которого находилось двое ее детей. Будучи причастным к ДТП, фигурант уголовного дела не остановил управляемое им транспортное средство и продолжил движение, — рассказали журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.