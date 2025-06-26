Медработник из Иркутской области перевела мошенникам 2,8 млн рублей

Когда злоумышленники потребовали ещё 1,5 млн рублей, женщина связалась с настоящим руководителем и выяснила, что всё было ложью. После этого она обратилась в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку. В МВД в очередной раз призывают граждан не выполнять никаких финансовых операций по звонкам от неизвестных лиц и не верить сообщениям, даже если они приходят от «знакомых» людей.