Медработник из Иркутской области перевела мошенникам 2,8 млн рублей

Медицинский работник из Иркутской области стала жертвой мошенников, потеряв 2,8 млн рублей. Женщине написали в мессенджере от имени её руководителя, а затем позвонил «сотрудник спецслужб», который убедил её в попытке кражи средств со счёта, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.
Мошенник прислал поддельный банковский документ и убедил потерпевшую, что её имя фигурирует в незаконном переводе. Чтобы «спасти деньги», женщина отправилась в Тайшет, сняла 2,8 млн рублей и внесла всю сумму через банкомат на указанный ей счёт.
Когда злоумышленники потребовали ещё 1,5 млн рублей, женщина связалась с настоящим руководителем и выяснила, что всё было ложью. После этого она обратилась в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку. В МВД в очередной раз призывают граждан не выполнять никаких финансовых операций по звонкам от неизвестных лиц и не верить сообщениям, даже если они приходят от «знакомых» людей.
Ранее, с 20 по 23 июня, мошенники обманули 18 жителей Иркутской области. Общая сумма ущерба составила 13,3 млн рублей.