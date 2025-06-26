Пермский фотограф получил 16 лет по делу о госизмене

Скворцов был задержан в 2023 году. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена). Судебный процесс начался 6 июня. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год», — говорится в сообщении.
Уточняется, что во время разбирательства были установлены и доказаны в полном объеме факты государственной измены. При этом свою вину Скворцов не признал. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
Ряд местных СМИ указывали, что, по версии силовиков, фотограф якобы передал иностранному коллеге книгу про советские рассекреченные фортификационные сооружения (результаты историко-архивного исследования). Ранее издание было доступно для покупки в некоторых интернет-магазинах.
Скворцов специализировался на архитектурной съемке. Он окончил пермский строительный колледж по специальности «Архитектура», а также географический факультет местного госуниверситета.